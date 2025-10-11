Карлос Насар ще се срещне с феновете след почестите на Правителствения ВИП на летището в София

Популярни
  • 11 окт 2025 | 13:54
Българският феномен в световната тежка атлетика Карлос Насар се прибира в България тази вечер, след като стана шампион на първенството на планетата в Норвегия. Едва 21-годишен, той вече е трикратен световен шампион - най-младият в цялата история на вдигането на тежести с това постижение.

За да се засвидетелства уважение към значимото постижение, със съдействието на Министерството на младежта и спорта, спортист номер 1 на България за 2024 година ще бъде посрещнат подобаващо на Правителствения ВИП на летище "Васил Левски" в София тази вечер (11 октомври). Самолетът му се очаква да кацне в 22.50 часа.

След заслужените почести Карлос Насар ще отиде при феновете, които вече се организират също да посрещнат българския герой, като те ще имат възможност да го направят пред входа за Правителствения ВИП на летището.

