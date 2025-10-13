Популярни
  Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 1262
  • 1
Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!
Слушай на живо: Испания - България

Селекционерът на България Александър Димитров и полузащитникът Ивайло Чочев ще говорят пред медиите преди сблъсъка с Испания от световните квалификации. Пресконференцията им във Валядолид стартира в 20:30 часа и ще бъде излъчена на живо в Sportal.bg.

Мачът от група Е е утре (14 октомври) от 21:45 ч. и ще бъде ръководен от французина Вили Делажо. Само преди два дни "лъвовете" претърпяха тежко поражение от Турция с 1:6 в София, докато футболистите на Луис де ла Фуенте се наложиха над Грузия у дома с 2:0.

