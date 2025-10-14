Дани Вивиан и 19-годишно крило от Комо започват като титуляри срещу България

Дани Вивиан от Атлетик Билбао ще излезе като централен защитник в утрешния мач на Испания срещу "много слабия отбор на България", както заяви снощи журналистът Иван Мартин от okdiario по време на пряко включване от пресконференцията на домакините.

Вивиан е на 26 години и има до момента едва 9 срещи за представителната селекция на Испания, а утре ще си партнира с Робин Льо Норман от Атлетико Мадрид в центъра на испанската отбрана.

До момента безгрешната Испания ще излезе с доста експериментален състав в 21:45 часа на стадион “Хосе Сория” във Валядолид. Българите идват с три поредни тежки поражения.

Експериментите на селекционера на "Ла Фурия Роха" Луис де ла Фуенте са продиктувани от деветте отпаднали планирани състезатели, а също така и от желанието му да даде шанс на хора, които са получили по-малко мачове. С контузия е гоямата звезда Ламин Ямал от Барселона, а вчера стана ясно, че Феран Торес просто няма да бъде рискуван.

Маркос Йоренте ще играе на позицията десен бек, докато Алехандро Грималдо ще бъде отляво. Двойката централни защитници е в състав Робин Льо Норман и Дани Вивиан. Испанците имат колебания за вратарския пост, като по всяка вероятност ще започне Унай Симон, но не бива да се изключва и Давид Рая.

В халфовата линия Мартин Субименди ще се стреми да помага на защитата, а пред него Педри и Алекс Баена ще имат ангажименти в креативната игра. За Баена това ще бъде мач номер 12.

Междувременно се очаква атаката да бъде водена от Хорхе де Фрутос, Хесус Родригес и Борха Иглесиас. Следователно, целият атакуващ триъгълник ще бъде променен. За Хесус Родригес – 19-годишно ляво крило от Комо, срещата с България ще бъде втора с националния екип на европейските шампиони.