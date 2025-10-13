Популярни
  Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

  • 13 окт 2025 | 20:47
  • 1326
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Испания - България

Полузащитникът Ивайло Чочев застана до селекционера Александър Димитров по време на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък на България с Испания. Според халфа утре е важно футболистите ни да играят като отбор и да запазят спокойствие.

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

“Мога да кажа от играта на Испания, че може би най-силното им качество е играта в атака, обичат да държат топката и имат силни индивидуалности. Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин, за да можем да се противопоставим.

И миналата година имахме тежки гостувания с Лудогорец. Тази година също. Когато те считат за аутсайдер и те притискат, е най-важното да играеш като отбор, да запазиш спокойствие и когато имаш шансове, защото те ще са по-малко, да успееш да се възползваш.

Испания - България : Спечелете 65" 4K телевизор!
Испания - България : Спечелете 65" 4K телевизор!

С футболистите и треньорския щаб се опитаме да разберем на какво се дължи този срив. Не е приятно и е недопустимо да получаваме така голове. Треньорите ясно ни казаха върху какво трябва да работим и какво да подобрим, за да избегнем тези голове.

Имахме разговор с футболистите след мача с Турция. Както само ние помежду си, така и с треньорския щаб.

