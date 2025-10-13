Популярни
Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

  • 13 окт 2025 | 22:14
Защитникът на Испания Робин льо Норман е категоричен, че тимът няма да прави никакви компромиси срещу България и ще играе на 100 процента, за да продължи перфектния си старт и да си гарантира на практика класиране за Световното първенство.

Испания посреща България от 21:45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид, след като има три поредни победи в група "Е" на квалификациите, но също така не е губил в квалификация от 2023-та година.

„Наистина се надявам да спечелим утре, за да продължим тази серия. Част съм от едно невероятно поколение с невероятни играчи. Опитвам се да дам най-доброто от себе си в тази група. Лукс е да споделям съблекалня с тях“, започна испанският централен защитник.

Говорейки за конкуренцията в центъра на защитата и това, че е вторият най-използван футболист от Луис де ла Фуенте, той обясни: "Спечелихме много мачове заедно с Аймерик Лапорт. Справихме се добре и с Дийн Хаусен и Пау Кубарси. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за всеки отбор, а след това треньорът прави своя избор. А това, че съм вторият най-използван от треньора футболист – за мен е огромна чест“.

Льо Норман също така ясно заяви, че не иска лоши резултати преди Световното първенство.

“Ако е възможно, не искам никакви. Искам да спечеля всеки мач, да съм в най-доброто си състояние и да пристигна на Световното първенство във възможно най-силна форма. Бих искал никога да не допускаме гол, но и противниците играят своята игра. Ще зависи от нас, от това да продължим този импулс. Решен съм да не допускам никакви изненади утре”.

