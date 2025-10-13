Популярни
Испания - България : Спечелете 65" 4K телевизор!

  • 13 окт 2025 | 13:22
  • 459
  • 0

Слушай на живо


След тежката загуба от Турция България ще гостува на Испания в мач от квалификациите за Мондиал 2026. След три поредни победи Испания е лидер в групата, докато България търси първите си точки.

Дали промените в националния отбор ще доведат до желаното представяне, ще разберем на 14 октомври 2025 г. Междувременно даваме шанс на феновете на футбола да спечелят чисто нов телевизор, като познаят правилно шест ключови аспекта от срещата.




Регистрирайте се в нашата платформа и изпратете своите прогнози. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири — всяка игра е шанс за голяма печалба.

