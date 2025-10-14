Тухел отправи предупреждение към Рашфорд

Селекционерът на Англия Томас Тухел смята, че Маркъс Рашфорд има неограничен потенциал, но от него зависи да направи така, че в края на кариерата си да не изпада в ситуация да мисли какво е могъл да направи, но по някакви причини не е успял и е пропилял таланта си. Английският национал започна силно сезона в Барселона и вкара три гола и направи пет асистенции в първите си 10 мача за каталунците. Той се представи добре и предишния сезон, когато игра под наем в Астън Вила. Именно заради това преди седем месеца Тухел го върна в състава, след като не бе играл за Англия от март 2024 година.

"Не е въпрос на талант, а на това дали може да го доказва редовно на клубно и национално ниво. Мисля, че границата за него е много, много висока. Може би по-висока, отколкото за другите. Той има потенциал - но потенциал е опасна дума в спорта на високо ниво. Трябва редовно да постигаш най-добрите си лични резултати - това се изисква на такова ниво и това е предизвикателството за него. Той може да бъде един от най-добрите в света заради качествата, които виждам в тренировките, завършването с двата крака и с глава. Той е експлозивен, бърз е, силен е във въздуха, така че къде са границите? Няма граници. Но показателите му не достигат потенциала му. Той трябва да се старае повече по отношение на участието си в отбелязването на головете.

Мисля, че все още трябва да вземе някои решения. Достатъчно млад е, за да го направи, защото в противен случай може да се разочарова след 10 години от това, което е могъл да бъде и какво е могъл да направи", заяви Тухел.

Снимки: Imago