Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия заради контузия

Нападателят на Астън Вила Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия за световната квалификация с Латвия заради контузия. Той започна като титуляр и се разписа в контролата с Уелс, в която обаче получи контузия, след като се сблъска с гредата. Уоткинс доигра полувремето, но на почивката бе заменен от Маркъс Рашфорд. На върха на атаката пък тогава застана Антъни Гордън.

Надеждата на селекционера на “трите лъва” Томас Тухел е голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, който пропусна проверката с Уелс заради проблеми с глезена, да бъде готов за двубоя в Рига. Срещата е важна за англичаните, защото при победа те ще си осигурят класиране за Световното първенство през следващата година още сега.

Англия спечели и петте си квалификация до момента без допуснат гол във вратата си. Латвия е на предпоследно място в групата с актив от пет точки и едва една победа след шест изиграни квалификационни срещи.

Ollie Watkins has been ruled out of England's World Cup qualifier in Latvia tomorrow.



The striker collided with the post on Thursday night, in the win over Wales. pic.twitter.com/QOrHhrVz9O — Match of the Day (@BBCMOTD) October 13, 2025

Снимки: Gettyimages