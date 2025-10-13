Популярни
Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия заради контузия

  • 13 окт 2025 | 12:58
Нападателят на Астън Вила Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия за световната квалификация с Латвия заради контузия. Той започна като титуляр и се разписа в контролата с Уелс, в която обаче получи контузия, след като се сблъска с гредата. Уоткинс доигра полувремето, но на почивката бе заменен от Маркъс Рашфорд. На върха на атаката пък тогава застана Антъни Гордън.

Надеждата на селекционера на “трите лъва” Томас Тухел е голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, който пропусна проверката с Уелс заради проблеми с глезена, да бъде готов за двубоя в Рига. Срещата е важна за англичаните, защото при победа те ще си осигурят класиране за Световното първенство през следващата година още сега.

Англия спечели и петте си квалификация до момента без допуснат гол във вратата си. Латвия е на предпоследно място в групата с актив от пет точки и едва една победа след шест изиграни квалификационни срещи.

Снимки: Gettyimages

