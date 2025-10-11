Популярни
Англия остана без Куанса за мача с Латвия

  11 окт 2025 | 17:22
Англия остана без Куанса за мача с Латвия

Централният защитник Джаръл Куанса отпадна от състава на националния отбор на Англия за предстоящата световна квалификация с Латвия. 22-годишният бранител е с травма и няма да пътува със съотборниците си за двубоя в Рига във вторник.

От щаба на английския тим не съобщиха каква е контузията.

Куанса, който през лятото премина от Ливърпул в Байер Леверкузен, не игра при победата на Англия с 3:0 над Уелс в контрола в четвъртък и все още не е записал дебют за националния отбор, въпреки че вече пет пъти получаваше повиквателни. Въпреки неговото отпадане от състава, мениджърът Томас Тухел не планира да вика друг играч на мястото му.

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

