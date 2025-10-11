Англия остана без Куанса за мача с Латвия

Централният защитник Джаръл Куанса отпадна от състава на националния отбор на Англия за предстоящата световна квалификация с Латвия. 22-годишният бранител е с травма и няма да пътува със съотборниците си за двубоя в Рига във вторник.
От щаба на английския тим не съобщиха каква е контузията.
Куанса, който през лятото премина от Ливърпул в Байер Леверкузен, не игра при победата на Англия с 3:0 над Уелс в контрола в четвъртък и все още не е записал дебют за националния отбор, въпреки че вече пет пъти получаваше повиквателни. Въпреки неговото отпадане от състава, мениджърът Томас Тухел не планира да вика друг играч на мястото му.
Снимки: Imago