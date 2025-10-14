Тухел: Хари Кейн е готов и ще играе срещу Латвия

Капитанът на Англия Хари Кейн е във форма и е готов да води отбора срещу Латвия, заяви селекционерът Томас Тухел преди мача, след който отборът му може да си осигури класиране за Световното първенство догодина.

Кейн пропусна победа с 3:0 над Уелс в приятелски мач в четвъртък, след като получи контузия на глезена в последния двубой на Байерн (Мюнхен).

"Лесно е с Хари, той може да играе, във форма е. Постъпихме правилно. Той е на най-високо ниво в тренировките и е готов за игра", каза Тухел на пресконференция.

"Не виждам защо да не може да играе 90 минути. Паузата беше кратка за него. Той игра всички мачове преди това за Байерн, така че не виждам никакви пречки", добави германският специалист.

Англия е начело в група “K” с максимален брой точки след пет мача, а след загубата на Сърбия с 0:1 от Албания в неделя, победа в Рига във вторник би дала на отбора на Тухел непреодолима преднина и място на Световното първенство догодина.

Въпреки че спечелиха и петте мача до момента без да допуснат гол, “трите лъва” са обект на критики, особено за представянето си срещу Андора, като победиха трудно с 1:0 като гост, а след това и с 2:0 у дома. Англия изглеждаше по-впечатляващо при победата си с 5:0 над Сърбия в последния си мач от груповата фаза, но Тухел вижда много позитиви през цялата кампания.

Тухел отправил ясно послание към звездите на Англия, че местата им не са гарантирани

"Видях го дори срещу Андора у дома, дори и да не успяхме да го докажем по отношение на резултата", каза треньорът.

"Може би хората очакваха повече от 2:0 и подцениха малко защитното представяне на Андора. След това, разбира се, имахме два много добри резултата, добри представяния срещу Сърбия и срещу Уелс, и искаме да направим следващата стъпка. Чувствам, че градим нещо и вървим в правилната посока, но както винаги в спорта, утре е най-трудният мач. Утре трябва да покажем уважение към противника си, уважавайки обстоятелствата", добави той.

Ако Англия си гарантира класиране в Рига, Тухел ще има още два квалификационни мача без никакъв натиск, което ще му даде възможност на да експериментира, но треньорът не мисли толкова напред.

Оли Уоткинс отпадна от състава на Англия заради контузия

"Вярвате или не, мислите ми не са за ноември в момента, защото ще се променят много неща, ако успеем да си гарантираме място или не успеем", каза Тухел.

"В момента, когато казвам, че очаквам победа, очаквам преди всичко представяне, което ни прави заслужени победители. Знам достатъчно добре, че никога не е гарантирано да печелим футболни мачове. Твърде много неща могат да се случат. Късметът и нещастието са толкова голяма част от играта, но сме в момент, в който очакваме следващото добро представяне", завърши германецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages