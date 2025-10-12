Популярни
  3. Тухел отправил ясно послание към звездите на Англия, че местата им не са гарантирани

  • 12 окт 2025 | 12:08
  • 993
  • 0
Мениджърът на Англия Томас Тухел е отправил ясно послание към големите звезди на тима, че надпреварата за място в селекцията за Световното първенство е открита и нито един футболист няма гарантирано място, информира пресата на Острова. Последните два лагера на “трите лъва” бяха пропуснати от играчи като Джуд Белингам, Джак Грийлиш, Фил Фоудън и Коул Палмър поради различни причини, а германският наставник обяви на пресконференцията си, че тези, които е повикал са свършили добре своята работа и са заслужили отново да са сред повиканите.

Англичаните надделяха над Андора на “Уембли” и постигнаха впечатляващ успех с пет гола като гост над Сърбия през септември, а само преди няколко дни сразиха Уелс в контрола. В тези срещи големи шансове получиха футболисти като Морган Роджърс и Елиът Андерсън, а самият Тухел призна, че е говорил по телефона с Белингам, който е пожелал да бъде част от състава, но въпреки това не бе повикан и остана в Мадрид.

“В момента става въпрос единствено за играчите, които са на лагер с нас. Това е нашият фокус. Вратата е отворена за всеки, който може да допринесе, състезанието за позициите е отворено,” сподели бившият треньор на Челси пред медиите.

Пресата на Острова твърди, че Тухел не просто иска да разшири възможностите си при избора на състав за Мондиал 2026, но и да покаже на звездите на тима, че трябва да се впишат в колектива като такъв, вместо да смятат, че имат гарантирано място сред титулярите. Германецът вярва, че именно подхода към изграждане на силен отборен дух е стъпката, която може да донесе мечтания триумф на “трите лъва” на Световното първенство догодина. Във вторник Англия гостува на Латвия и възпитаниците на Тухел биха могли да си гарантират класирането за шампионата в САЩ, Канада и Мексико следващото лято.

Снимки: Gettyimages

