  2. Кристъл Палас
  Кристъл Палас и Гласнер вече преговарят за нов договор

Кристъл Палас и Гласнер вече преговарят за нов договор

  • 13 окт 2025 | 11:34
  • 281
  • 0
Кристъл Палас и Гласнер вече преговарят за нов договор

Мениджърът Оливер Гласнер води преговори с ръководството на Кристъл Палас за продължаване на договора между двете страни, заяви президентът на английския футболен клуб Стийв Периш. Австриецът изведе Палас до трофея в ФА Къп през миналия сезон, който беше първи за отбора в 164-годишната му история. Той вдигна и Суперкупата през август, побеждавайки шампиона на страната Ливърпул. Успехите форсираха преговори между лондончани и Гласнер за нов договор, като те са в начална фаза. 

"Вече проведохме няколко разговора. Нашето желание е да задържим Оливер, който просто иска правилните условия за работа", заяви Периш. "На него му харесва да работи тук и е доволен от престоя си в Палас до момента. Оливер иска да бъде успешен треньор и да печели, което не крие от абсолютно никого. Именно за подобни неща той работи във футбола. Интересите ни съвпадат и се надяваме да преподпишем", добави той. 

