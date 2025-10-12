В Палас имат вариант за заместник на Геи

Кристъл Палас е определил потенциален заместник на защитника Марк Геи, в случай че той реши да напусне клуба през зимата.
Според Football Insider отборът ще се опита да привлече защитника Макс Килман от Уест Хам, ако английският национал напусне. Килман е в Уест Хам от миналото лято. „Чуковете“ платиха на Уулвърхамптън 47,5 млн евро за англичанина.
Договорът на Геи с Кристъл Палас изтича през лятото на 2026 г.
Ливърпул е един от клубовете, които предявиха интерес към защитника, но трансферът при мърсисайдци се провали в последния ден от трансферния прозорец поради ултиматум от мениджъра на “орлите” Оливър Гласнер.
През последните дни се появи информация, че германският колос Байерн (Мюнхен) е започнал работа по привличането на играча.