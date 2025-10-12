Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

  • 12 окт 2025 | 20:42
  • 153
  • 0
Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

Френският съдия Вили Делажо получи от УЕФА назначение за Световната квалификация Испания - България в група "Е" по пътя към Мондиал 2026. Четвъртата среща и за двата отбора е във вторник (14-и октомври) от 21.45 часа на стадион 

"Хосе Сория" във Валядолид и те влизат в коренно противоположни позиции. Европейските шампиони от Испания нямат грешка и са с пълен актив на върха, докато българите нямат точка и само с 1 отбелязан гол са на дъното на класирането.

Помощниците на терен са французи, но хората, които ще отговарят за системата за видеоповторения (ВАР) са от Нидерландия и Белгия.

Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие ще бъдат помощниците, които ще следят за засадите. Четвърти съдия е Жереми Пиняр.

За главен ВАР-съдия е изпратен Денис Йохан Хиглер от Нидерландия, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Ян Ботерберг от Белгия. Съдийски наблюдател ще бъде една от иконите на съдийството в началото на 21-и век – белгиецът Франк де Блеекере. Делегат на УЕФА е Георг Люхингер от Лихтенщайн.

Делажо е на 33 години, роден е в Корие (регион Оверн-Рона-Алпи) в Югоизточна Франция. Той работи като агент на недвижими имоти и обяснява в няколко интервюта, че съдийството му помага в работата, защото го учи да управлява много хора на едно място.

Иначе е започнал да ръководи мачове на свои връстници още на 13 години, а през 2018-а година влиза в Лига 1 на Франция. От 2020-а година е международен арбитър, но все още е в Категория 1, където е и българският топ-съдия Георги Кабаков.

За съдията Делажо прави впечатление, че не се колебае и редовно дава дузпи, често повече от една на мач. Последният такъв случай беше преди седмица в дербито на Лазурния бряг Монако – Ница, завършил 2:2, но арбитърът даде три дузпи. Три дни по-рано даде наказателен удар и на мача от Лига Европа Нотингам (Англия) – Мидтиланд (Дания), която помогна на гостите да спечелят с 2:3. Но поредицата не спира до тука и статистиката показва, че в последните си общо седем мача във всички турнири винаги е показвал поне по един път точката за изпълнение на дузпа. Не е пестелив и на картоните, като почти няма среща с под три наказания в жълто.

През сезон 2022/23 той ръководи първата среща от третия кръг на квалификациите в Лигата на Конференциите между Хамрун Спартанс (Малта) и Левски (София), завършил 0:1. На националния отбор на Испания ще свири за втори път, като предишния му опит е бил през 2021-а година – 4:0 над Литва в контролна среща.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

  • 12 окт 2025 | 09:20
  • 4290
  • 3
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 42025
  • 219
Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

  • 12 окт 2025 | 01:14
  • 21415
  • 14
Фурнаджиев разкри за анализ на УЕФА и каза: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

Фурнаджиев разкри за анализ на УЕФА и каза: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

  • 12 окт 2025 | 00:56
  • 18004
  • 31
Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

  • 12 окт 2025 | 00:54
  • 2564
  • 7
Монтела: България не ни улесни, когато ни изравни

Монтела: България не ни улесни, когато ни изравни

  • 12 окт 2025 | 00:31
  • 2322
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 28587
  • 44
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 36276
  • 12
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 99912
  • 46
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 30601
  • 43
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 8598
  • 20
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: голяма сензация беляза деня

  • 12 окт 2025 | 20:58
  • 15908
  • 1