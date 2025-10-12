Популярни
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 2068
  • 0

Футболистите на националния отбор Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”.

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров.

Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев (Пловдив) Ивайло Видев. Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация. Тя се явява от решаващо значение за младите "лъвчета", които все още имат шанс за класиране на европейското първенство в Сърбия и Албания за разлика от първия тим, който е твърдо последен в своята квалификационна група за Световното в САЩ, Мексико и Канада догодина.

