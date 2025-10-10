Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Атакуващият халф на Барселона Дани Олмо е поредният звезден футболист на Испания, който отпада от състава на “Ла Фурия Роха” за световните квалификации с Грузия и България. Полузащитникът бе принуден да напусне днешната тренировка, след като е почувствал мускулен дискомфорт в прасеца левия крак, след което са му били направени изследвания и е взето решение утре Олмо да се завърне в Барселона. Още в момента, в който се е присъединил към лагера, той е имал такива оплаквания.

“Олмо пристигна уморен за лагера и не беше тренирал от началото на седмицата. Днес тренира 15 минути, но не се чувстваше добре, така че му казахме да преустанови заниманието. След това отиде да си направи някои изследвания. Травмите са грозната част на футбола. Много го обичам и знам колко е ангажиран със селекцията. Трябва да спечелим тези мачове. Ще бъде трудно, защото съперниците имат играчи на високо ниво ”, заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте.

“Нямам конфликт нито с Флик, нито с Барса. Чувствам се подкрепен и ценен. Имам договор до 2028 година и искам да го продължа до 2030, когато е нашето световно първенство”, заяви Де ла Фуенте по повод информациите, че има конфликт с Барселона заради контузията на Ламин Ямaл.

От началото на седмицата от състав на Испания отпаднаха последователно Родри, Дийн Хаусен и Олмо, а преди това същото се случи и Ламин Ямал. Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал също пропускат предстоящите мачове с Грузия и България заради травми.

Снимки: Imago

