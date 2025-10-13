Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 2112
  • 8

Нападателят на Испания Феран Торес отпада от състава за двубоя с България утре, обявиха от местната федерация. Атакуващият футболист е получил мускулен дискомфорт и е взето решение, че няма смисъл да се рискува с допълнително усложняване на физическото му състояние. Той веднага ще се завърне в Барселона, където ще се подложи на допълнителни медицински изследвания.

“Феран Торес информира щаба на тима за мускулен дискомфорт, след което бе прегледан от лекарския щаб, бе установено, че има претоварване на мускулите, но без увреждания. Клубният му тим Барселона е бил информират в пълни подробности за състоянието на футболиста,” се описва състоянието на играча в официалното изявление от испанската федерация.

Това е пореден удар за националния селекционер Луис де ла Фуенте преди двубоя с България, след като в последната седмица от неговите планове последователно отпаднаха Родри, Дийн Хаусен, Дани Олмо, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Дани Карвахал. Така почти сигурно в атака за “ла фурия роха” срещу момчетата на Александър Димитров ще стартира Микел Оярсабал. Испанците са лидер в нашата група с 9 точки, а “лъвовете” заемат последното място с три поражения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 821
  • 0
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

  • 13 окт 2025 | 09:45
  • 1322
  • 0
Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Холанд се завръща по-рано в Манчестър

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 1669
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8618
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6939
  • 1
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 2425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 6762
  • 16
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 9069
  • 94
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 5033
  • 2
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8618
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6939
  • 1