Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Нападателят на Испания Феран Торес отпада от състава за двубоя с България утре, обявиха от местната федерация. Атакуващият футболист е получил мускулен дискомфорт и е взето решение, че няма смисъл да се рискува с допълнително усложняване на физическото му състояние. Той веднага ще се завърне в Барселона, където ще се подложи на допълнителни медицински изследвания.

“Феран Торес информира щаба на тима за мускулен дискомфорт, след което бе прегледан от лекарския щаб, бе установено, че има претоварване на мускулите, но без увреждания. Клубният му тим Барселона е бил информират в пълни подробности за състоянието на футболиста,” се описва състоянието на играча в официалното изявление от испанската федерация.

Това е пореден удар за националния селекционер Луис де ла Фуенте преди двубоя с България, след като в последната седмица от неговите планове последователно отпаднаха Родри, Дийн Хаусен, Дани Олмо, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Дани Карвахал. Така почти сигурно в атака за “ла фурия роха” срещу момчетата на Александър Димитров ще стартира Микел Оярсабал. Испанците са лидер в нашата група с 9 точки, а “лъвовете” заемат последното място с три поражения.

Снимки: Gettyimages