Начало на мача: Естония 0:0 Италия

Националните отбори на Естония и Италия играят при резултат 0:0 в Талин в двубой от група „I“ на световните квалификации в зона „Европа“.

Дженаро Гатузо е предприел три промени сред титулярите си след драматичната победа с 5:4 над Израел. В защита Джанлука Манчини е отстъпил мястото си на Рикардо Калафиори. По двата фланга този път действат Рикардо Орсолини и Джакомо Распадори, докато отсъстват контузеният Матео Политано и Мануел Локатели. Успешният тандем в атака остава същият: Мойс Кийн и Матео Ретеги. Домакините пък са подредени в 4-2-3-1 с Алекс Там на върха на атаката.

ЕСТОНИЯ - ИТАЛИЯ 0:0



Естония: Хайн, Пеетсон, Паскотси, Кууск, Салисте, Шайн, Палумец, Кяйт, Соометс, Саарма, Там



Италия: Донарума, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко, Орсолини, Барела, Тонали, Распадори, Кийн, Ретеги

Снимки: Gettyimages