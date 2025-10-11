Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Начало на мача: Естония 0:0 Италия

Начало на мача: Естония 0:0 Италия

  • 11 окт 2025 | 20:53
  • 803
  • 0
Начало на мача: Естония 0:0 Италия

Националните отбори на Естония и Италия играят при резултат 0:0 в Талин в двубой от група „I“ на световните квалификации в зона „Европа“.

Дженаро Гатузо е предприел три промени сред титулярите си след драматичната победа с 5:4 над Израел. В защита Джанлука Манчини е отстъпил мястото си на Рикардо Калафиори. По двата фланга този път действат Рикардо Орсолини и Джакомо Распадори, докато отсъстват контузеният Матео Политано и Мануел Локатели. Успешният тандем в атака остава същият: Мойс Кийн и Матео Ретеги. Домакините пък са подредени в 4-2-3-1 с Алекс Там на върха на атаката.

ЕСТОНИЯ - ИТАЛИЯ 0:0

Естония: Хайн, Пеетсон, Паскотси, Кууск, Салисте, Шайн, Палумец, Кяйт, Соометс, Саарма, Там

Италия: Донарума, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко, Орсолини, Барела, Тонали, Распадори, Кийн, Ретеги

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 14308
  • 4
Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

  • 11 окт 2025 | 15:51
  • 4840
  • 1
Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 3094
  • 4
Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

  • 11 окт 2025 | 15:20
  • 790
  • 0
Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

  • 11 окт 2025 | 14:55
  • 1416
  • 0
Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

  • 11 окт 2025 | 14:54
  • 1135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 51864
  • 42
Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

Кавлификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 14308
  • 4
Испания 0:0 Грузия, начало на мача

Испания 0:0 Грузия, начало на мача

  • 11 окт 2025 | 21:47
  • 968
  • 0
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 13550
  • 28
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 55309
  • 112