Гатузо: Важното е да създаваме положения

Дженаро Гатузо акцентира във важността за създаването на положения след победата на Италия с 3:1 над Естония.

„Важното е да създаваме положения. Може да ги пропускаш, може и дузпи да ти спасяват, но е важно да стигаш до тези възможности“, заяви Гатузо след края на двубоя.

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Алесандро Бастони получи жълт картон и ще бъде наказан за решаващия директен сблъсък с Израел във вторник в Удине.

„Трябва да продължим така, да се възстановим, защото историята ни показва, че винаги се затрудняваме повече във втория мач. Залогът е голям, тъй като ако победим, Израел отпада от надпреварата и ще можем да се подготвим за плейофите с повече спокойствие“, каза Гатузо

„Адзурите“ знаеха, че Норвегия е разгромила Израел с 5:0 малко преди началото на мача в Талин, така че вече е почти неизбежно максималната им цел да бъде достигането до плейофите за Световното първенство през 2026 г.

„Имаме мисия – да израстваме с всеки мач, да бъдем сплотени и да работим здраво, а след това да изградим увереността си. Когато виждам този дух, можем да допуснем някои грешки, но оставам много доволен от представянето. Трябва да продължим да натискаме и да се надяваме да продължим да растем. Грешката на Джиджо беше просто момент, рядко виждам отбор да доминира толкова тотално в продължение на 90 минути. Ако не друго, това може да ни помогне да си спомним колко е важна концентрацията“, продължи Гатузо.

Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото

Кийн беше изнесен от терена с изкълчен глезен и е под сериозно съмнение за следващия мач срещу Израел.

„Ще видим, глезенът му беше болезнен и се надяваме да не е нещо сериозно, тъй като имаме нужда от всички. Поне беше добре, че Пио влезе и отбеляза“, завърши Гатузо.