Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Гатузо: Важното е да създаваме положения

Гатузо: Важното е да създаваме положения

  • 12 окт 2025 | 07:29
  • 441
  • 0
Гатузо: Важното е да създаваме положения

Дженаро Гатузо акцентира във важността за създаването на положения след победата на Италия с 3:1 над Естония.

„Важното е да създаваме положения. Може да ги пропускаш, може и дузпи да ти спасяват, но е важно да стигаш до тези възможности“, заяви Гатузо след края на двубоя.

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Алесандро Бастони получи жълт картон и ще бъде наказан за решаващия директен сблъсък с Израел във вторник в Удине.

„Трябва да продължим така, да се възстановим, защото историята ни показва, че винаги се затрудняваме повече във втория мач. Залогът е голям, тъй като ако победим, Израел отпада от надпреварата и ще можем да се подготвим за плейофите с повече спокойствие“, каза Гатузо

„Адзурите“ знаеха, че Норвегия е разгромила Израел с 5:0 малко преди началото на мача в Талин, така че вече е почти неизбежно максималната им цел да бъде достигането до плейофите за Световното първенство през 2026 г.

„Имаме мисия – да израстваме с всеки мач, да бъдем сплотени и да работим здраво, а след това да изградим увереността си. Когато виждам този дух, можем да допуснем някои грешки, но оставам много доволен от представянето. Трябва да продължим да натискаме и да се надяваме да продължим да растем. Грешката на Джиджо беше просто момент, рядко виждам отбор да доминира толкова тотално в продължение на 90 минути. Ако не друго, това може да ни помогне да си спомним колко е важна концентрацията“, продължи Гатузо.

Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото
Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото

Кийн беше изнесен от терена с изкълчен глезен и е под сериозно съмнение за следващия мач срещу Израел.

„Ще видим, глезенът му беше болезнен и се надяваме да не е нещо сериозно, тъй като имаме нужда от всички. Поне беше добре, че Пио влезе и отбеляза“, завърши Гатузо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето кой може да наследи Пикси Стойкович в Сърбия

Ето кой може да наследи Пикси Стойкович в Сърбия

  • 12 окт 2025 | 03:56
  • 2049
  • 0
Митрович се извини на цяла Сърбия за загубата от Албания

Митрович се извини на цяла Сърбия за загубата от Албания

  • 12 окт 2025 | 02:16
  • 4021
  • 1
Трус в Сърбия! Пикси Стойкович подаде оставка след загубата от Албания

Трус в Сърбия! Пикси Стойкович подаде оставка след загубата от Албания

  • 12 окт 2025 | 01:36
  • 3521
  • 1
Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

  • 12 окт 2025 | 01:14
  • 11652
  • 7
Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

  • 12 окт 2025 | 00:50
  • 3429
  • 3
Албания разплака Сърбия в лютото балканско дерби

Албания разплака Сърбия в лютото балканско дерби

  • 12 окт 2025 | 00:22
  • 5150
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 227616
  • 754
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 19430
  • 64
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 16213
  • 78
И без звездите си Испания наказа и Грузия

И без звездите си Испания наказа и Грузия

  • 11 окт 2025 | 23:39
  • 22906
  • 3
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 20039
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 1948
  • 0