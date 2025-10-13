Популярни
  Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия

  • 13 окт 2025 | 01:38
  • 654
  • 0
Митинг в подкрепа на Палестина ще се проведе в Рим преди мача между Италия и Израел.

Квалификационният мач за Световното първенство през 2026 г. ще се проведе на 14-и октомври (ворник) в Удине.

Комитетът по палестинските въпроси в Удине публикува остро изявление, в което обяви, че преди срещата ще се проведе митинг против провеждането на мача.

„В навечерието на мача, след месеци на протести и седмици на мащабни демонстрации срещу геноцида в Италия и по света, първата акция ще се проведе утре в Рим в централата на Италианската футболна федерация (FIGC). В понеделник, 13 октомври, в 15:30 ч. местно време ще се проведе митинг под лозунга „Подкрепете Палестина: Мачът Италия-Израел подкрепя геноцида, блокирайте го“. Излизаме на улицата, за да потвърдим отхвърлянето на държава, която извършва геноцид и колонизация, и да потвърдим подкрепата си за Палестина, нейната свобода, самоопределение и стремежа ѝ към справедливост”, подчертаха от комисията.

Това няма да са първите радикални действия от страна на пропалестинските подръжници по време на мачовете на Израел. Преди броени дни се стигна до размирици в Норвегия при предходната квалификация.

Това въобще няма и да бъдат първите подобни събития тази есен по време на спортни мероприятия. Активисти в Испания миналият месец провалиха колоездачната обиколка на Испания, която не успя да завърши.

