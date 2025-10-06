Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

Ливърпул няма да направи нов опит да вземе капитана на Кристъл Палас Марк Геи през януари. Това твърди уважаваният журналист Дейвид Орнстийн. Според него на “Анфийлд” дори не планират да вземат нов централен защитник през зимата, въпреки че Джовани Леони получи тежка контузия, а единствената алтернатива за центъра на отбраната е Джо Гомес.

Ливърпул и Кристъл Палас бяха постигнали договорка за Геи в последния ден на летния трансферен прозорец, но в последния момент лондончани се оказаха, защото не успяха да вземат подходящ заместник на Геи.

Според Орнстийн английският национал няма да напусне "Селхърст Парк" през януари и Ливърпул ще изчака до следващото лято, когато ще се опита да го вземе като свободен агент. Тогава обаче конкуренцията за него ще бъде сериозна, защото интерес проявяват Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити. Челси има доста проблеми с контузени дефанзивни играчи, така че също може да се включи в битката за него.

