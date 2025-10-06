Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

  • 6 окт 2025 | 15:32
  • 326
  • 0
Ливърпул няма да се върне за Геи през зимата, ще чака до следващото лято

Ливърпул няма да направи нов опит да вземе капитана на Кристъл Палас Марк Геи през януари. Това твърди уважаваният журналист Дейвид Орнстийн. Според него на “Анфийлд” дори не планират да вземат нов централен защитник през зимата, въпреки че Джовани Леони получи тежка контузия, а единствената алтернатива за центъра на отбраната е Джо Гомес.

Ливърпул и Кристъл Палас бяха постигнали договорка за Геи в последния ден на летния трансферен прозорец, но в последния момент лондончани се оказаха, защото не успяха да вземат подходящ заместник на Геи.

Според Орнстийн английският национал няма да напусне "Селхърст Парк" през януари и Ливърпул ще изчака до следващото лято, когато ще се опита да го вземе като свободен агент. Тогава обаче конкуренцията за него ще бъде сериозна, защото интерес проявяват Реал Мадрид, Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити. Челси има доста проблеми с контузени дефанзивни играчи, така че също може да се включи в битката за него.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

  • 6 окт 2025 | 09:56
  • 2124
  • 2
Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

  • 6 окт 2025 | 09:48
  • 4555
  • 1
Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

  • 6 окт 2025 | 09:20
  • 2449
  • 4
Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

Родри отпадна от състава на Испания, но разсея страховете за нова сериозна контузи

  • 6 окт 2025 | 09:15
  • 4804
  • 0
Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

Канаваро пристигна в Узбекистан с треньорския си щаб

  • 6 окт 2025 | 08:57
  • 1897
  • 1
Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

Бока с разгромна победа в Торнео Betano, Ривър продължи с пропадането

  • 6 окт 2025 | 07:37
  • 1742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 0:0 Марек

Вихрен 0:0 Марек

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 1091
  • 0
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 20138
  • 30
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 14445
  • 9
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 15366
  • 107
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 33118
  • 8
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 8297
  • 2