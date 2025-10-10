Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер получи заслужено признание

  • 10 окт 2025 | 14:59
  • 630
  • 0
Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер спечели приза за Мениджър на месец септември, след като воденият от него Кристъл Палас остана непобедим. Месецът започна с нулево равенство със Съндърланд, последвани от успех над Уест Хам и много драматична победа в добавеното време срещу шампиона Ливърпул. Така в края на септември лондончани се оказаха единственият отбор без загуба във Висшата лига, а серията без поражение във всички турнири достигна 19 поредни мача. Това постижение бе прекъснато в началото на октомври, след като Кристъл Палас загуби гостуването си на Евертън.

Гласнер е вторият австриец след Ралф Хазенхютъл, който печели тази награда, както и първият мениджър на Кристъл Палас с приза след Тони Пюлис (април 2014).

Гласнер спечели в конкуренцията на Микел Артета, Джосеп Гуардиола и Режис Льо Брис.

През август победител бе мениджърът на Ливърпул Арне Слот.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 1436
  • 3
Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

Първа награда за Алегри след завръщането му в Милан

  • 10 окт 2025 | 15:48
  • 212
  • 0
Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

Ибрахимович за Леао, последното Скудето, целите на Милан, Модрич и Алегри

  • 10 окт 2025 | 15:00
  • 1183
  • 0
Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

Марез обяви, че се отказва от националния отбор след Световното

  • 10 окт 2025 | 13:33
  • 691
  • 0
Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 908
  • 0
Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

Байерн с интерес към защитник на Нотингам Форест

  • 10 окт 2025 | 12:18
  • 672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 16391
  • 36
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 35383
  • 27
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 1436
  • 3
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 14210
  • 6
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 8379
  • 24
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 9902
  • 11