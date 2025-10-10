Оливер Гласнер получи заслужено признание

Оливер Гласнер спечели приза за Мениджър на месец септември, след като воденият от него Кристъл Палас остана непобедим. Месецът започна с нулево равенство със Съндърланд, последвани от успех над Уест Хам и много драматична победа в добавеното време срещу шампиона Ливърпул. Така в края на септември лондончани се оказаха единственият отбор без загуба във Висшата лига, а серията без поражение във всички турнири достигна 19 поредни мача. Това постижение бе прекъснато в началото на октомври, след като Кристъл Палас загуби гостуването си на Евертън.

Гласнер е вторият австриец след Ралф Хазенхютъл, който печели тази награда, както и първият мениджър на Кристъл Палас с приза след Тони Пюлис (април 2014).

Гласнер спечели в конкуренцията на Микел Артета, Джосеп Гуардиола и Режис Льо Брис.

През август победител бе мениджърът на Ливърпул Арне Слот.

A record unbeaten run for @CPFC 🦅



Oliver Glasner is @BarclaysFooty Manager of the Month 👏 pic.twitter.com/KjAS5QqDTN — Premier League (@premierleague) October 10, 2025