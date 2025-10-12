Катар е фаворит за домакин на “Финалисима”, Меси може да се завърне на стадиона, където вдигна световната титла

"Марка" съобщава, че Катар е фаворит за домакин на така наречения мач “Финалисима”, който противопоставя победителите от Европейското първенство и Копа Америка - в случая Испания и Аржентина.

Най-вероятно ще има нова “Финалисима” през 2026 г.

Убедителното представяне на Испания в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в групата, в която е и България, отваря пътя към провеждането на дългоочакваният сблъсък между шампионите на Европа и Южна Америка. Мачът трябваше да се изиграе отдавна, но натовареният календар не го позволи, като новата спрягана дата за провеждането му е 28 март (събота), 2026 г.

🇪🇸🆚🇦🇷 Doha se 'pide' la Finalissima



⚽ El duelo entre España, campeona de Europa, y Argentina, campeona de Sudamérica, apunta al 28 de marzo en el estadio de Lusail pic.twitter.com/4gS54lwGx0 — MARCA (@marca) October 12, 2025

Сега, когато Аржентина вече се е класирала за Мондиала догодина, а Испания също е много близо до това да си осигури място на Световното, се работи по уточняване на всички детайли около срещата. Предвижда се двубоят да се състои през март, по време на международния прозорец, предназначен за плейофите за Световното първенство и за класиране на оставащите участници след жребия на 4 декември във Вашингтон. ФИФА настоява този мач да бъде с абсолютен приоритет, което означава, че в този ден няма да има други международни срещи. Така сблъсъкът Испания – Аржентина е насрочен около европейските и междуконтиненталните плейофи.

Обсъждат се няколко града – от Маями до Рияд, но според "Марка" най-силен кандидат е Катар, а стадион „Лусаил“ е предпочитаната арена. Причините за това са няколко: разстоянието на арабската държава с двете замесени страни, благоприятният климат и не на последно място фактът, че катарската столица е основна резиденция на президента на ФИФА Джани Инфантино.

❗️Qatar want to host the Finalissima between Argentina and Spain on March 28. The game could be played at the Lusail stadium.



— @marca pic.twitter.com/14uGXeEVlx — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 12, 2025

Ако това се потвърди, стадионът, на който Аржентина спечели третата си световна титла и Лионел Меси вдигна световната купа в епичния финал срещу Франция, отново ще бъде сцена на голямо събитие. "Гаучосите“ ще защитават там короната си от „Финалисима“, спечелена на 1 юни 2022 г. след победа с 3:0 над Италия на „Уембли“. За Испания това ще бъде първи опит да добави този трофей към колекцията си.

Иначе освен през 2022 г. турнирът се е провеждал още два пъти - веднъж през 1985 г., когато Франция побеждава Уругвай с 2:0 и втори път през 1993 г., когато отново Аржентина триумфира срещу Дания след 1:1 в редовното време и 5:4 след изпълнение на дузпи.