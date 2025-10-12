Популярни
  Вили Саньол: Испания е от друга планета

  12 окт 2025
Старши треньорът на националния отбор на Грузия Вили Саньол коментира загубата с 0:2 от Испания в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 гдина.

И без звездите си Испания наказа и Грузия

"Няма какво много да се каже. Испания е от друга планета. Можем да се опитаме да дадем всичко от себе си, но когато Испания играе на това ниво, просто нямаме шанс", каза Саньол пред официалния сайт на УЕФА. "Трябва да признаем, че те играят съвсем различен футбол, на много високо ниво. Резултатът е 0:2 и може да се каже, че имахме късмет", добави той. 

Двата тима са съперници на България в световните квалификации. Испания води в група Е с 9 точки, а Грузия е на трето място с 3 точки. Българските национали са на последна позиция без спечелена точка до момента.

