Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

Съботният ден се оказа кошмарен за изпълнителите на дузпи в световните квалификации в зона „УЕФА“, след като шокиращо, но само едно изпълнение от бялата точка от общо пет такива се оказа успешно в осемте мача в Европа.

Владиславс Гутковскис от Латвия успя да вкара своята дузпа за равенството 2:2 с Андора, но със същото не могат да се похвалят далеч по-именитите му колеги Ерлинг Холанд, Феран Торес, Матео Ретеги и Кристиано Роналдо. Най-куриозна беше ситуацията с Холанд, който изпълни една и съща дузпа два пъти, и то в различни ъгли, но и двата му опита бяха спасени от Даниел Перец. Въпреки това голмайсторът на Манчестър Сити се реваншира по възможно най-добрия начин, след като заби хеттрик при успеха на Норвегия с 5:0 над Израел.

Haaland's pen was saved, it had to be retaken and then it was saved again 😅 pic.twitter.com/7YO51IAwPW — ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2025

Във вечерните мачове се стигна до нови три неуспешни дузпи. Феран Торес не успя да преодолее Гиорги Мамардашвили, но все пак неговата Испания спечели с 2:0 срещу Грузия. Точно по същото време Карл Хайн спаси удара от бялата точка на Матео Ретеги, който обаче малко след това съумя да се разпише за успеха на Италия с 3:1 срещу Естония. В заключителните минути на Португалия – Ейре капитанът на домакините Кристиано Роналдо не успя да отбележи поредния си рекорден гол за своята родина, тъй като Кийвин Келъхър спаси неговата дузпа. Все пак носителят на трофея в Лигата на нациите успя да стигне до успеха след победно попадение на Рубен Невеш в добавеното време.

🚨 𝗙𝗢𝗨𝗥 players 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱 penalties for their international team tonight:



❌ Erling Haaland 🇳🇴

❌ Mateo Retegui 🇮🇹

❌ Ferran Torres 🇪🇸

❌ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 pic.twitter.com/IGgkazLmgA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 11, 2025

Така се оказа, че нито една от пропуснатите дузпи не беше пагубна за отборите на въпросните играчи, като двама от тях дори успяха да се разпишат впоследствие.

