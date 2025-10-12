Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

Съботният ден се оказа кошмарен за изпълнителите на дузпи в световните квалификации в зона „УЕФА“, след като шокиращо, но само едно изпълнение от бялата точка от общо пет такива се оказа успешно в осемте мача в Европа.
Владиславс Гутковскис от Латвия успя да вкара своята дузпа за равенството 2:2 с Андора, но със същото не могат да се похвалят далеч по-именитите му колеги Ерлинг Холанд, Феран Торес, Матео Ретеги и Кристиано Роналдо. Най-куриозна беше ситуацията с Холанд, който изпълни една и съща дузпа два пъти, и то в различни ъгли, но и двата му опита бяха спасени от Даниел Перец. Въпреки това голмайсторът на Манчестър Сити се реваншира по възможно най-добрия начин, след като заби хеттрик при успеха на Норвегия с 5:0 над Израел.
Във вечерните мачове се стигна до нови три неуспешни дузпи. Феран Торес не успя да преодолее Гиорги Мамардашвили, но все пак неговата Испания спечели с 2:0 срещу Грузия. Точно по същото време Карл Хайн спаси удара от бялата точка на Матео Ретеги, който обаче малко след това съумя да се разпише за успеха на Италия с 3:1 срещу Естония. В заключителните минути на Португалия – Ейре капитанът на домакините Кристиано Роналдо не успя да отбележи поредния си рекорден гол за своята родина, тъй като Кийвин Келъхър спаси неговата дузпа. Все пак носителят на трофея в Лигата на нациите успя да стигне до успеха след победно попадение на Рубен Невеш в добавеното време.
Така се оказа, че нито една от пропуснатите дузпи не беше пагубна за отборите на въпросните играчи, като двама от тях дори успяха да се разпишат впоследствие.
