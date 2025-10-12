Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

  • 12 окт 2025 | 00:50
  • 1140
  • 0
Какво беше общото между Холанд, Торес, Ретеги и Роналдо в световните квалификации?

Съботният ден се оказа кошмарен за изпълнителите на дузпи в световните квалификации в зона „УЕФА“, след като шокиращо, но само едно изпълнение от бялата точка от общо пет такива се оказа успешно в осемте мача в Европа.

Владиславс Гутковскис от Латвия успя да вкара своята дузпа за равенството 2:2 с Андора, но със същото не могат да се похвалят далеч по-именитите му колеги Ерлинг Холанд, Феран Торес, Матео Ретеги и Кристиано Роналдо. Най-куриозна беше ситуацията с Холанд, който изпълни една и съща дузпа два пъти, и то в различни ъгли, но и двата му опита бяха спасени от Даниел Перец. Въпреки това голмайсторът на Манчестър Сити се реваншира по възможно най-добрия начин, след като заби хеттрик при успеха на Норвегия с 5:0 над Израел.

Във вечерните мачове се стигна до нови три неуспешни дузпи. Феран Торес не успя да преодолее Гиорги Мамардашвили, но все пак неговата Испания спечели с 2:0 срещу Грузия. Точно по същото време Карл Хайн спаси удара от бялата точка на Матео Ретеги, който обаче малко след това съумя да се разпише за успеха на Италия с 3:1 срещу Естония. В заключителните минути на ПортугалияЕйре капитанът на домакините Кристиано Роналдо не успя да отбележи поредния си рекорден гол за своята родина, тъй като Кийвин Келъхър спаси неговата дузпа. Все пак носителят на трофея в Лигата на нациите успя да стигне до успеха след победно попадение на Рубен Невеш в добавеното време.

Така се оказа, че нито една от пропуснатите дузпи не беше пагубна за отборите на въпросните играчи, като двама от тях дори успяха да се разпишат впоследствие.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

И без звездите си Испания наказа и Грузия

И без звездите си Испания наказа и Грузия

  • 11 окт 2025 | 23:39
  • 12668
  • 3
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 7490
  • 2
Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 32401
  • 11
Аморим срещу Артета: Какво показва статистиката на двамата треньори след 50 мача?

Аморим срещу Артета: Какво показва статистиката на двамата треньори след 50 мача?

  • 11 окт 2025 | 21:35
  • 1704
  • 0
Холанд се ядоса след пропуснати дузпи и наказа Израел с хеттрик

Холанд се ядоса след пропуснати дузпи и наказа Израел с хеттрик

  • 11 окт 2025 | 21:10
  • 9259
  • 3
Унгария надигра Армения и се изкачи на второ място

Унгария надигра Армения и се изкачи на второ място

  • 11 окт 2025 | 21:02
  • 2026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 195037
  • 672
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 6669
  • 55
Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови осем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 32401
  • 11
И без звездите си Испания наказа и Грузия

И без звездите си Испания наказа и Грузия

  • 11 окт 2025 | 23:39
  • 12668
  • 3
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 12260
  • 19
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

  • 11 окт 2025 | 23:41
  • 7490
  • 2