  1. Sportal.bg
  2. Испания
Де ла Фуенте: Трябва да се подобрим още повече

  • 12 окт 2025 | 06:54
  • 192
  • 0
Испанският селекционер изрази удовлетворението си след победата на на своя тим срещу отбора на Грузия с 2:0 в срещата от група “Е” в зона “УЕФА” на квалификациите за Евро 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Играхме в обичайния си стил. Няма значение кой е на терена и това беше демонстрирано за пореден път. Хесус Родригес и Хорхе де Фрутос не играха днес, но съм сигурен, че ако бяха играли, щяха да се представят, както обикновено”, каза Де ла Фуенте.

Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони, като те все още нямат загуба от началото на пресявките, а в следващия кръг излизат срещу България.

“Честно казано, приемам похвалите спокойно. Трябва да се подобрим още повече. Похвалите няма да ни отслабят. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е вярно. Това е страхотна група. Имам страхотни играчи в отбора си, които са и добри хора”, каза още Де ла Фуенте.

