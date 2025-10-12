Де ла Фуенте: Трябва да се подобрим още повече

Испанският селекционер изрази удовлетворението си след победата на на своя тим срещу отбора на Грузия с 2:0 в срещата от група “Е” в зона “УЕФА” на квалификациите за Евро 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
“Играхме в обичайния си стил. Няма значение кой е на терена и това беше демонстрирано за пореден път. Хесус Родригес и Хорхе де Фрутос не играха днес, но съм сигурен, че ако бяха играли, щяха да се представят, както обикновено”, каза Де ла Фуенте.
И без звездите си Испания наказа и Грузия
Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони, като те все още нямат загуба от началото на пресявките, а в следващия кръг излизат срещу България.
“Честно казано, приемам похвалите спокойно. Трябва да се подобрим още повече. Похвалите няма да ни отслабят. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е вярно. Това е страхотна група. Имам страхотни играчи в отбора си, които са и добри хора”, каза още Де ла Фуенте.