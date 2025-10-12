Де ла Фуенте: Трябва да се подобрим още повече

Испанският селекционер изрази удовлетворението си след победата на на своя тим срещу отбора на Грузия с 2:0 в срещата от група “Е” в зона “УЕФА” на квалификациите за Евро 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Играхме в обичайния си стил. Няма значение кой е на терена и това беше демонстрирано за пореден път. Хесус Родригес и Хорхе де Фрутос не играха днес, но съм сигурен, че ако бяха играли, щяха да се представят, както обикновено”, каза Де ла Фуенте.

И без звездите си Испания наказа и Грузия

Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони, като те все още нямат загуба от началото на пресявките, а в следващия кръг излизат срещу България.

“Честно казано, приемам похвалите спокойно. Трябва да се подобрим още повече. Похвалите няма да ни отслабят. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е вярно. Това е страхотна група. Имам страхотни играчи в отбора си, които са и добри хора”, каза още Де ла Фуенте.

🚨 De la Fuente: "Olmo was in perfect physical condition, and there was no medical report indicating any issue. He only felt slight discomfort and didn’t train all week in hopes that the situation would improve.



"In the end, the pain increased slightly, so we decided, for the… pic.twitter.com/RwozWWIOEH — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 11, 2025