Танц под диригентската палка на Педри

Педри, маестрото от Канарските о-ви, блесна като диригент на оркестъра на Испания на позицията, която най-много му допада. В събота вечер срещу Грузия той завърши мача със 75 успешни паса (88% точност), 34 от които в последната третина на терена (най-много от всички), четири създадени голови положения и три спечелени дуела (също най-много), отбелязва "Ас".

Хесус Паредес, който беше много повече от кондиционен треньор за Луис Арагонес, подарява на Чави Ернандес диск на Херберт фон Караян по време на Евро 2008 – жест към човека, когото смята за велик диригент на националния отбор. Скоро някой от щаба на Луис де ла Фуенте може да направи подобен жест към Педри, който снощи в Елче извади диригентската палка и накара Испания да заблести с рецитал срещу Грузия. Статистиката от двубоя го потвърждава: 75 успешни паса (88% точност), 34 в последната третина (най-много от всички), четири създадени положения (отстъпва само на шестте на Педро Поро) и три спечелени дуела (най-много от всички).

Наскоро Педри изигра два трудни мача с Барселона - срещу Пари Сен Жермен и Севиля. Луис Енрике и Матиас Алмейда бяха заложили на персонална защита, което затрудни национала да намира решения. Без Ламин Ямал отдясно и Алехандро Балде отляво Флик губи алтернативни пътища за изнасяне на топката. Де Йонг също не му помогна особено и в крайна сметка Педри изглеждаше разочарован. Грузия обаче му позволи да полети. Трябваше само да се види как се носи по терена – Педри се чувстваше комфортно и играта му потръгна.

Той създаде атаката за първия гол с меко подаване, което проби линията на Грузия, а също така асистира на Феран Торес за дузпата, която впоследствие Мамардашвили спаси. Това е вторият наказателен удар, който грузинският вратар спасява на Феран, и общо седмият от 31 в кариерата му – забележителните 22,5%. В крайна сметка Педри доказа своята теза. Канарецът вярва, че от него може да се извлече най-доброто, когато играе с лице към атаката, както го използва Флик в Барса. Присъствието на Мерино, който се справя добре като атакуващ полузащитник, му позволява да заеме позицията, която обикновено е за Фабиан Руис. Луис де ла Фуенте ще трябва умело да дърпа конците, когато играчът от Лос Паласиос се завърне, за да могат и двамата да се чувстват щастливи на терена. Това е разрешим проблем, но не и маловажен за доброто функциониране на отбора.

Любимият играч на Пол Скоулс, комбинацията, която според някои експерти съчетава най-доброто от Чави и Иниеста, беше аплодиран от феновете на „Мартинес Валеро“. Те дори поискаха той да изпълни дузпата (това не е неговата специалност, но вече е вкарвал от бялата точка срещу Нидерландия) и скандираха името му отново и отново. В крайна сметка мачът потвърди, че специалистите за „Златната топка“ може би са подценили Педри с онова единадесето място...