Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Аржентина записа труден успех без Меси

Аржентина записа труден успех без Меси

  • 11 окт 2025 | 05:13
  • 815
  • 0
Аржентина записа труден успех без Меси

Аржентина записа труден успех с 1:0 над Венецуела в приятелска среща, играна на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями. Единствения гол в мача отбеляза Джовани Ло Селсо в 31-вата минута.

Селекционерът на "гаучосите" Лионел Скалони даде почивка на някои важни играчи, включително и на голямата звезда Лионел Меси, който дори не бе в групата за мача. В негово отсъствие "албиселесте" показа някои колебания, особено в атака, но все пак записа успех на сметката си.

Аржентина имаше инициативата през по-голямата част от мача, но сериозни пропуски направи Лаутаро Мартинес, като на няколко пъти негови удари бяха спасени от вратаря Хосе Контрерас.

В 18-ата минута пък изстрел на Нико Пас се отби от гредата.

Все пак "гаучосите" успяха да открият резултата в 31-вата минута. Лаутаро Мартинес изведе Джовани Ло Селсо в наказателното поле, той стреля силно в близкия ъгъл и въпреки намесата на вратаря, топката се оплете в мрежата.

Венецуела пък бе близо до изравняването в 74-тата минута, но изстрел с глава на Тео Кинтеро срещна напречната греда.

В крайна сметка Аржентина се поздрави с успеха и се върна на победния път след поражението от Еквадор (0:1) през септември в световните квалификации. Сега за "албиселесте" предстои още една проверка на 14 октомври срещу Пуерно Рико.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

  • 11 окт 2025 | 03:02
  • 617
  • 0
Дешан: Тези мачове винаги са трудни

Дешан: Тези мачове винаги са трудни

  • 11 окт 2025 | 02:25
  • 612
  • 0
Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на английския национален отбор

Уейн Рууни призна, че клубните съперничества са попречили на английския национален отбор

  • 11 окт 2025 | 01:55
  • 660
  • 0
Български фенове на Фулъм се снимаха с Монтела

Български фенове на Фулъм се снимаха с Монтела

  • 11 окт 2025 | 01:07
  • 505
  • 0
Косово и Словения направиха нежелано реми

Косово и Словения направиха нежелано реми

  • 11 окт 2025 | 00:28
  • 575
  • 0
Швейцария продължава без грешка след победа, която компрометира Швеция

Швейцария продължава без грешка след победа, която компрометира Швеция

  • 11 окт 2025 | 00:14
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 23969
  • 55
България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

  • 10 окт 2025 | 22:23
  • 29926
  • 55
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 13899
  • 7
Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

  • 10 окт 2025 | 23:39
  • 9842
  • 5
Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

  • 10 окт 2025 | 23:40
  • 7284
  • 5
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 26329
  • 29