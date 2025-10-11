Аржентина записа труден успех без Меси

Аржентина записа труден успех с 1:0 над Венецуела в приятелска среща, играна на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями. Единствения гол в мача отбеляза Джовани Ло Селсо в 31-вата минута.

Селекционерът на "гаучосите" Лионел Скалони даде почивка на някои важни играчи, включително и на голямата звезда Лионел Меси, който дори не бе в групата за мача. В негово отсъствие "албиселесте" показа някои колебания, особено в атака, но все пак записа успех на сметката си.

Аржентина имаше инициативата през по-голямата част от мача, но сериозни пропуски направи Лаутаро Мартинес, като на няколко пъти негови удари бяха спасени от вратаря Хосе Контрерас.

В 18-ата минута пък изстрел на Нико Пас се отби от гредата.

Все пак "гаучосите" успяха да открият резултата в 31-вата минута. Лаутаро Мартинес изведе Джовани Ло Селсо в наказателното поле, той стреля силно в близкия ъгъл и въпреки намесата на вратаря, топката се оплете в мрежата.

Венецуела пък бе близо до изравняването в 74-тата минута, но изстрел с глава на Тео Кинтеро срещна напречната греда.

В крайна сметка Аржентина се поздрави с успеха и се върна на победния път след поражението от Еквадор (0:1) през септември в световните квалификации. Сега за "албиселесте" предстои още една проверка на 14 октомври срещу Пуерно Рико.

Снимки: Imago