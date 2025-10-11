Испания 0:0 Грузия, начало на мача

Отборите на Испания и Грузия играят при резултат 0:0 на стадион "Мануел Мартинез Валеро" в Елче в среща от 3-тия кръг на световните квалификации в група "Е".

Луис де ла Фуенте има доста проблеми с окомплектоването на състава си заради контузии на ключови играчи. Затова той е избрал да започне мача с Йереми Пино, Микел Оярсабал и Феран Торес в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Педри, Микел Мерино и Мартин Зубименди.

Вили Саньол пък залага на Лаша Двали, Гиорги Микаутадзе и Хвича Кварацхелия в атака. Халфовата линия пък е съставена от Отар Китеишвили, Анзор Меквабишвили и Гиорги Кочорашвили.

ИСПАНИЯ: Симон, Поро, Льо Норман, Кубарси, Кукурея, Педри, Субименди, Мерино, Пино, Торес, Оярсабал

ГРУЗИЯ: Мамардашвили, Какабадзе, Кашиа, Гогличидзе, Гоголиешвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Китеишвили, Двали, Кварацхелия, Микаутадзе