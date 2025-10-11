Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Испания 0:0 Грузия, начало на мача

Испания 0:0 Грузия, начало на мача

  • 11 окт 2025 | 21:47
  • 977
  • 0
Испания 0:0 Грузия, начало на мача

Отборите на Испания и Грузия играят при резултат 0:0 на стадион "Мануел Мартинез Валеро" в Елче в среща от 3-тия кръг на световните квалификации в група "Е".

Луис де ла Фуенте има доста проблеми с окомплектоването на състава си заради контузии на ключови играчи. Затова той е избрал да започне мача с Йереми Пино, Микел Оярсабал и Феран Торес в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Педри, Микел Мерино и Мартин Зубименди.

Вили Саньол пък залага на Лаша Двали, Гиорги Микаутадзе и Хвича Кварацхелия в атака. Халфовата линия пък е съставена от Отар Китеишвили, Анзор Меквабишвили и Гиорги Кочорашвили.

ИСПАНИЯ: Симон, Поро, Льо Норман, Кубарси, Кукурея, Педри, Субименди, Мерино, Пино, Торес, Оярсабал

ГРУЗИЯ: Мамардашвили, Какабадзе, Кашиа, Гогличидзе, Гоголиешвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Китеишвили, Двали, Кварацхелия, Микаутадзе

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Квалификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

Квалификациите за Мондиал 2026: Започнаха още 5 мача

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 14340
  • 4
Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

  • 11 окт 2025 | 15:51
  • 4842
  • 1
Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 3095
  • 4
Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

  • 11 окт 2025 | 15:20
  • 790
  • 0
Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

  • 11 окт 2025 | 14:55
  • 1416
  • 0
Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

  • 11 окт 2025 | 14:54
  • 1135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

България 0:0 Турция, близо 20 000 зрители

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 52056
  • 42
Играят се 5 мача от квалификациите за Мондиал 2026

Играят се 5 мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 11 окт 2025 | 21:45
  • 14340
  • 4
Начало на мача: Естония 0:0 Италия

Начало на мача: Естония 0:0 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 808
  • 0
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 13567
  • 28
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 55327
  • 112