  И Хаусен отпадна от състава на Испания, Лапорт зае мястото му

И Хаусен отпадна от състава на Испания, Лапорт зае мястото му

  8 окт 2025 | 13:06
И Хаусен отпадна от състава на Испания, Лапорт зае мястото му

Бранителят на Реал Мадрид Дийн Хаусен отпадна от състава на Испания за предстоящите световни квалификации с Грузия и България. Испанската футболна федерация обяви, че централният защитник се е присъединил към лагера на Ла Фурия Роха в понеделник вечерта със симптоми на мускулна умора. Той не е тренирал във вторник и клубът е бил информиран, че няма положителен напредък в състоянието му. Тази сутрин Хаусен е преминал медицински тест, който е потвърдил мускулната контузия.

Бранителят на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт ще замени Дийн Хаусен. Лапорт не е играл за националния отбор на Испания от ноември 2024 година.

Това е поредният титуляр в селекцията на Луис де ла Фуенте, който отпада от състава заради контузия. В началото на седмицата от групата отпадна Родри, а преди това същото се случи и с Ламин Ямал. Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал също пропускат предстоящите мачове с Грузия и България заради травми.

