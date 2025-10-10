Унай Симон за конкуренцията с Жоан Гарсия: Селекционерът решава на кого да разчита

Титулярният вратар на испанския национален отбор Унай Симон, коментира пред „Cadena SER“ дебата за евентуалното бъдещо повикване на Жоан Гарсия в „Ла Роха“. Такъв сценарий не се осъществи по време на настоящата пауза за национални отбори поради контузията на вратаря на Барса, който скъса вътрешния менискус на лявото си коляно. Симон не се поколеба да признае, че Жоан Гарсия „прави страхотен сезон“, и похвали представянето му. Въпреки това той подчерта, че има и други добри испански вратари като Давид Рая, Кепа Арисабалага и др., а решението на кого да разчита е на селекционера Луис де ла Фуенте.

„Казвам го всеки път, когато ме попитат. Вижте, аз не съм този, който избира вратарите за състава или за титулярния единадесет. Виждам, че Жоан прави страхотен сезон, както и миналата година. Но по същата логика мога да кажа, че трябва да дойде и Роберт Санчес, или който и да е друг вратар на добро ниво, какъвто беше Кепа в Борнемут. Треньорът избира тримата вратари, които смята за най-добри за тези мачове. Ако Жоан влезе в състава, един от нас тримата ще трябва да отпадне. Жоан се справя много добре, но Ремиро е страхотен, Давид играе впечатляващо, а смятам, че и аз се представям добре“, заяви Унай Симон.

Той също така добави, че Луис де ла Фуенте „е селекционер със силен характер и ако сгреши, ще го направи със собствените си решения, а не заради това, което някой му казва отвън“.

Унай Симон се обяви и против изиграването на мача Виляреал – Барса в Маями. Баският вратар посочи, че за „жълтата подводница“ да играе извън дома си би опорочило състезанието, тъй като повечето фенове ще бъдат на Барса.

„Да отнемеш на тези фенове мач, в който имаш по-голям шанс да победиш Барса, защото играеш у дома... Мисля, че в този смисъл, ако ставаше въпрос за Атлетик, моят клуб щеше да бъде ощетен и дори състезанието щеше да бъде опорочено“, каза Унай Симон.

Все пак той уточни: „Ако и двата клуба са съгласни и приемат да поставят ползите от това събитие пред желанията на своите фенове и хора, тогава напред, това е напълно законно“.

Снимки: Gettyimages