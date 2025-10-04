Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Грузия
  3. Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

  • 4 окт 2025 | 14:09
  • 236
  • 0
Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

Хвича Кварацхелия получи повиквателна за националния отбор на Грузия за квалификационните мачове за Световното първенство през 2026 г. срещу Испания и Турция, насрочени за 11 и 14 октомври. Но ПСЖ е резервиран и се опитва да го задържи във Франция, аргументирайки се, че той все още не е възстановен от контузията, която му попречи да играе срещу Барселона в Шампионската лига.

Лявото крило на ПСЖ е в официалния списък, обявен от селекционера Вили Саньол, който не си представя да не разчита на него в сблъсъците с Испания като гост, а след това и с Турция у дома. Но клубът, който му плаща и който не можа да го използва в мача с Барселона на "Монтжуик", го смята за контузен.

ФИФА обаче може да задължи ПСЖ да се свърже с медицинския щаб на националния отбор на Грузия, за да постигнат споразумение. Кварацхелия се контузи миналата събота в мача срещу Оксер и поиска да бъде заменен след почивката.

Според информация от френската преса, грузинската звезда няма да бъде включена от Луис Енрике и в състава на европейския шампион за гостуването в неделя на Лил, а очакваният период за възстановяване може да продължи до десет дни.

ПСЖ вече се опари веднъж с Усман Дембеле, който влезе не напълно възстановен и се "счупи" в националния отбор. През септември клубът предупреди Френската футболна федерация за физическото състояние на наскоро спечелилия „Златната топка“, предизвиквайки спор след контузията, получена в мача с Украйна.

ПСЖ уточни в официално писмо, че французинът не е бил годен да играе в квалификациите за Световното първенство през 2026 г., докато ФФФ и Дидие Дешан игнорираха предупреждението и му дадоха минути през второто полувреме на мача във Вроцлав, причинявайки му контузия на дясното бедро.

