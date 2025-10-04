Конфликт между ПСЖ и грузинската федерация заради Кварацхелия

Хвича Кварацхелия получи повиквателна за националния отбор на Грузия за квалификационните мачове за Световното първенство през 2026 г. срещу Испания и Турция, насрочени за 11 и 14 октомври. Но ПСЖ е резервиран и се опитва да го задържи във Франция, аргументирайки се, че той все още не е възстановен от контузията, която му попречи да играе срещу Барселона в Шампионската лига.

Лявото крило на ПСЖ е в официалния списък, обявен от селекционера Вили Саньол, който не си представя да не разчита на него в сблъсъците с Испания като гост, а след това и с Турция у дома. Но клубът, който му плаща и който не можа да го използва в мача с Барселона на "Монтжуик", го смята за контузен.

ФИФА обаче може да задължи ПСЖ да се свърже с медицинския щаб на националния отбор на Грузия, за да постигнат споразумение. Кварацхелия се контузи миналата събота в мача срещу Оксер и поиска да бъде заменен след почивката.

🥈Le deuxième joueur le plus réclamé côté flocage par les supporters parisiens est Khvicha Kvaratskhelia !! Le géorgien fait une percée fulgurante, il monte de plus en plus dans le cœur des parisiens. #PSG #FLOCAGE pic.twitter.com/JGncB6res1 — La Source Parisienne (@lasource75006) October 3, 2025

Според информация от френската преса, грузинската звезда няма да бъде включена от Луис Енрике и в състава на европейския шампион за гостуването в неделя на Лил, а очакваният период за възстановяване може да продължи до десет дни.

ПСЖ вече се опари веднъж с Усман Дембеле, който влезе не напълно възстановен и се "счупи" в националния отбор. През септември клубът предупреди Френската футболна федерация за физическото състояние на наскоро спечелилия „Златната топка“, предизвиквайки спор след контузията, получена в мача с Украйна.

ПСЖ уточни в официално писмо, че французинът не е бил годен да играе в квалификациите за Световното първенство през 2026 г., докато ФФФ и Дидие Дешан игнорираха предупреждението и му дадоха минути през второто полувреме на мача във Вроцлав, причинявайки му контузия на дясното бедро.