В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор ще запази поста си, но представянето на Скудерията през следващия сезон ще е решаващо за бъдещето му.

Според вестник Gazzetta dello Sport договорът на Васьор е бил подновен защото „не е имало други алтернативи на пазара“.

„Не всички в Маранело са съгласни с начина, по който се ръководи тимът и вече има неразбирателства между отделните департаменти в Джестионе Спортива.

„Ако в началото на следващия сезон това представяне на Ферари се повтори, то мястото на Васьор в тима ще е под въпрос. И тогава дори и най-добрите извинения няма да се приемат“, написа вестникът.

Снимки: Imago