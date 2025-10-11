Популярни
В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина

  • 11 окт 2025 | 13:41
  • 149
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор ще запази поста си, но представянето на Скудерията през следващия сезон ще е решаващо за бъдещето му.

Според вестник Gazzetta dello Sport договорът на Васьор е бил подновен защото „не е имало други алтернативи на пазара“.

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?
Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

„Не всички в Маранело са съгласни с начина, по който се ръководи тимът и вече има неразбирателства между отделните департаменти в Джестионе Спортива.

„Ако в началото на следващия сезон това представяне на Ферари се повтори, то мястото на Васьор в тима ще е под въпрос. И тогава дори и най-добрите извинения няма да се приемат“, написа вестникът.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
 Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън
Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън
Снимки: Imago

