Хамилтън се върна към стар проблем на Ферари от този сезон

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън потвърди след Гран При на Сингапур, че проблемите на Ферари с работата на задното окачване продължават. Тимът направи сериозни промени в задното окачване, за да не „потъва“ задницата и да се постигне по-балансирано натоварване на задните гуми, но явно желаният резултат не е постигнат.
„В момента изпитваме сериозни ограничения по отношение работата на задницата в сравнение с другите, които направиха крачка напред и постигат по-добро представяне в това отношение“, коментира Хамилтън, който завърши седми в Сингапур, но беше наказан с 5 секунди заради неспазване ограниченията на трасето и остана осми.
Причината за излизанията извън пистата се оказаха проблеми със спирачките, заради които темпото на Хамилтън спадна драстично в последните обиколки.
Снимки: Gettyimages