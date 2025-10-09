Популярни
Хамилтън се върна към стар проблем на Ферари от този сезон

  • 9 окт 2025 | 11:01
7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън потвърди след Гран При на Сингапур, че проблемите на Ферари с работата на задното окачване продължават. Тимът направи сериозни промени в задното окачване, за да не „потъва“ задницата и да се постигне по-балансирано натоварване на задните гуми, но явно желаният резултат не е постигнат.

„В момента изпитваме сериозни ограничения по отношение работата на задницата в сравнение с другите, които направиха крачка напред и постигат по-добро представяне в това отношение“, коментира Хамилтън, който завърши седми в Сингапур, но беше наказан с 5 секунди заради неспазване ограниченията на трасето и остана осми.

Причината за излизанията извън пистата се оказаха проблеми със спирачките, заради които темпото на Хамилтън спадна драстично в последните обиколки.

Снимки: Gettyimages

