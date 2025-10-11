Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

18 години по-късно Формула 1 отново се намира в ситуация, в която двамата пилоти на Макларън са основни фаворити за титлата, а зад тях дебне аутсайдер, който е готов да се възползва от всяка грешка на британския тим, за да открадне големия приз.

През 2007 година съотборниците в екипа от Уокинг бяха Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо, чийто вътрешен дуел позволи на Кими Райконен да грабне световната титла, въпреки че само два кръга преди края на сезона изоставаше със 17 точки (в годините, в които победата даваше 10). Финландецът обаче спечели последните два старта в Китай и Бразилия, за да стане световен шампион в своя първи сезон с Ферари, побеждавайки Хамилтън и Алонсо със само една точка.

Сега, 18 години по-късно, историята може да се повтори, а печеливш в тази ситуация да бъде Макс Верстапен. Преди финалните шест кръга за сезона действащият четирикратен световен шампион изостава с 63 точки спрямо лидера Оскар Пиастри, който на свой ред има аванс от 22 пункта пред своя съотборник в Макларън Ландо Норис.

Чисто математически този пасив на Верстапен е по-малък от изоставането, което Райконен имаше спрямо Хамилтън преди 18 години на този етап от сезона. През 2007 при оставащи 24% от шампионата (4 от 17 старта), Райконен имаше 74 точки на своята сметка срещу 92 за Хамилтън. Иначе казано активът на Ледения беше равен на 80.4% от този на Хамилтън, който се бореше за титлата в своя дебютен сезон във Формула 1.

В същото време сега, при оставащи 25% от шампионата (6 от 24 кръга), активът на Верстапен (273) е равен на 81.3% от този на Пиастри (336). Тази статистика, плюс възхода на нидерландеца и Ред Бул в последните седмици, както и натрупващото се все по-голямо напрежение в Макларън, определено могат да дадат повод на феновете на Верстапен да вярват, че техният любимец ще може да се пребори за петата си поредна световна титла.

