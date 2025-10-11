Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

  • 11 окт 2025 | 11:42
  • 390
  • 0

В Гран При на Сингапур и двамата пилоти на Ферари имаха проблеми със спирачките, като това се отрази на темпото им, което и без това не беше достатъчно добро за място в челото.

Шарл Леклер се бори с проблемите със спирачките още от старта, а в последната част на състезанието Люис Хамилтън остана без предна дясна спирачка, записа поредица излизания от трасето и беше наказан с 5 секунди, което го свали от седмо на осмо място.

Според бившия пилот във Формула 1 и настоящ тв анализатор Кристиан Данер, във Ферари просто не са се подготвили както трябва за състезателния уикенд в Сингапур.

„Хамилтън можеше само да се надява, че ще стигне до финала. Когато дефектира спирачният диск, педалът на спирачките пропада. Това е някаква безумна история, тъй като е опасно да се състезаваш с кола, която има само три нормални спирачни дискове – обясни Данер. – Обикновено в такива ситуации тимът прибира колата в бокса, дори и до финала да остава само една обиколка.

„Беше ме страх да гледам карането на Хамилтън. Но съм сигурен, че отговорността за това е изцяло на Ферари. Рейс директорът може и да не успее да оцени сериозността на ситуацията, в която беше Люис, но тимът беше наясно.

„Колата на Леклер също имаше проблеми, като на него му се налагаше да спира по-рано за завоите, за да намали натоварването върху спирачките. Може би, благодарение на това колата му издържа до финала.

„Като се има предвид, че състезанието в Сингапур се провежда от 2008 година, то да имаш проблеми със спирачките през 2025 година е просто неприемливо. Дали е допусната сериозна грешка в конструкцията на охлаждането на спирачките или просто самите спирачки не са настроени правилно? Но и двете коли на Ферари не бяха добре подготвени за Сингапур, това е сигурно.“

Снимки: Gettyimages

