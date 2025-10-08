Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

  • 8 окт 2025 | 14:56
  • 1041
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри може да напусне Макларън в края на сезон 2026 и да се озове във Ферари. Това предположение направи швейцарският вестник Blick.

Австралийският пилот има “многогодишен договор” с Макларън, който беше подписан преди началото на настоящия сезон, но се смята, че той и мениджърът му Марк Хебър са обсъждали възможностите за предсрочното му прекратяване. И според слуховете, цитирани от вестника, Пиастри има интерес да премине във Ферари.

Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун
Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

Интересното е, че вчера се появи информация, че звездата на Ферари Шарл Леклер и мениджърът му Никола Тод разглеждат варианти, при които пилотът ще напусне Скудерията и ще си търси нов отбор за 2027 година.

Дали пък за 2027 година в Маранело няма да има две свободни места, тъй като договорът на другия пилот на тима Люис Хамилтън е до края на 2026 година. Британецът вече обясни, че разчита много на 2026 година, когато ще действат нови технически правила и Люис се надява на много по-добро представяне на Ферари.

Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава

Ако се сбъднат очакванията, че в края на 2026 нови отбори ще си търсят Макс Верстапен, Шарл Леклер и Оскар Пиастри, то пренареждането на звездите във Формула 1 за сезон 2027 се очертава да е много вълнуващо.

Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?
Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?
 Волф: Скоро ще има новини за договора на Джордж
Волф: Скоро ще има новини за договора на Джордж
Снимки: Gettyimages

