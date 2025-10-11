Популярни
  Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  11 окт 2025
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Днес предстои поредна вълнуваща вечер в световните квалификации от зона "Европа". Ще се изиграят нови осем мача от четири квалификационни групи. Една от срещите ще следим с по-голям интерес, тъй като България приема Турция в третия си мач от група "Е" в търсене на първа победа или поне първи точки.

В другия мач от групата Испания приема Грузия, като очакванията са да продължи наказателната си акция, макар "Ла Фурия" да е без някои важни играчи.

Иначе програмата за деня предлага някои доста ранни мачове. Още 16:00 часа започват битките в група "К". Латвия посреща Андора в среща на аутсайдерите.

Другият двубой от групата е доста по-интересен и започва в 21:45. В него ще видим горещо дерби между балканските съседи Сърбия и Албания, които водят ожесточен спор за втората позиция и ги дели само една точка.

Рано започват сблъсъците и в група "I". Норвегия домакинства на Израел, като скандинавците имат чудесен шанс да запишат шеста поредна победа, с която да направят нова голяма крачка към Мондиала.

Късният мач в групата е между Естония и Италия. "Скуадра адзура" се нуждае от задължителен успех, в противен случай окончателно може да се прости с надеждите за първото място.

В 19:00 започват и срещите в група "F". Първият двубой е между Унгария и Армения. Те са преки конкуренти за втората позиция и се очаква доста оспорван сблъсък.

В 21:45 пък играят Португалия и Ирландия. До момента Кристиано Роналдо и компания имат пълен актив от две победи и с нов успех днес може да се откъснат на върха и до голяма степен да си осигурят място на Мондиала.

