Роналдо изпусна дузпа, но все пак Португалия сломи Ейре в добавеното време

  • 11 окт 2025 | 23:55
Отборът на Португалия изненадващо се затрудни срещу тима на Ейре, но все пак стигна до успех с минималното 1:0. Единственото попадение отбеляза Рубен Невеш (90'+1'). Кристиано Роналдо пък не успя да продължи успешното преследване на кота 1000 в голмайсторската си сметка и пропусна дузпа.

Трите точки помогнаха на "мореплавателите" да се откъснат с пет точки на върха в класирането на група "F".

По-рано през деня Унгария победи Армения с 2:0, което допълнително улесни португалците в амбицията им да окупират първото място.

Очаквано, португалците наложиха натиск и още до десетата минута стигнаха до два корнера. Чак в 17-ата минута обаче домакините направиха първото си реално голово положение. Кристиано Роналдо връхлетя върху една отскочила топка и нацели дясната греда с мощен шут от границата на наказателното поле.

В 21-вата минута бе почетен със специални аплодисменти трагично загиналия Диого Жота, който в националния отбор носеше фланелката с номер 21.

След това "мореплавателите" се завърнаха в познатото си русло и натискаха, но трудно намираха очертанията на вратата. Чак в 41-вата минута след два нови корнера Игнасио си спечели достатъчно пространство в наказателното поле, за да засече топката от ъгловия удар, но отиграването му с глава в средата на вратата беше отразено от вратаря на ирландците Келъхър.

Келъхър се прояви и като големият герой за своите след почивката, когато положението за Ейре стана критично около четвърт час преди края на редовното време. Тогава съдията отсъди дузпа в полза на "мореплавателите", а зад бялата точка застана специалистът по 11-метровите наказателни удари Кристиано Роналдо. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус обаче се провали, след като стреля в средата на вратата. Стражът на ирландците от своя страна се хвърли в десния ъгъл, но спаси, вдигайки крак във въздуха.

Геройската му намеса обаче се оказа напразна, тъй като коварно центриране в добавеното време на срещата свари неподготвена отбраната на островитяните и Рубен Невеш засече центриране с глава, слагайки точка на спора.

