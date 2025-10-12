Албания разплака Сърбия в лютото балканско дерби

Албания спечели лютото съседско дерби със Сърбия от група "К" на световните квалификации, записвайки важен успех по пътя към Мондиала. Възпитаниците на Силвиньо се наложиха с 1:0 на стадион "Дубочица" в Лесковац и нанесоха сериозен удар по амбициите на своя съперник. Големият герой в мача бе Рей Манай, който отбеляза победното попадение за гостите в 45-ата минута.

Всъщност играчите на Сърбия имат за какво да съжаляват в мача. Те бяха по-активният от двата тима и създадоха повече положения пред вратата на съперника, но липсваше головият удар.

Душан Влахович най-често се озоваваше на стрелкови позиции, но така и не успя да преодолее вратаря Томас Стракоша, а веднъж и Александър Митрович бе близо до гола, но стреля над вратата.

🚨 Rey Manaj 45' +1



World Cup Qualification | 🏆 Serbia 0-1 Albaniapic.twitter.com/VHmftaAMia — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 11, 2025

В същото време обаче и Албания не стоеше със скръстени ръце и издебна своя шанс, който дойде в 45-ата минута. При едно центриране от фаул се стигна до меле пред вратата на домакините, топката стигна до Рей Манай, който от воле я изстреля във вратата за 0:1.

Това се оказа и победният гол в мача, като с него Албания събра актив от 11 точки и се откъсна на 2-рото място във временното класиране. Сърбия пък ще бърше горчиви сълзи, като остава на 3-тото място със 7 точки.