Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Андора
  3. Андора поднесе изненада като гост на Латвия пред погледа на Кабаков

Андора поднесе изненада като гост на Латвия пред погледа на Кабаков

  • 11 окт 2025 | 18:06
  • 581
  • 0
Андора поднесе изненада като гост на Латвия пред погледа на Кабаков

Андора поднесе изненадата и завърши наравно 2:2 като гост на Латвия в мач от световните квалификации на двата тима. Гостите излязоха напред с гол на Мойсес Сан Николас (33’), но домакините осъществиха пълен обрат с попадения на Дмитрийс Зеленковс (41’) и Владислав Гутковскис (55’). Българският рефер Георги Кабаков, който ръководеше срещата, отмени трето попадение в полза на домакините, преди Ян Оливейра възстанови равенството в 78-ата минута. Представителите на малката страна, намираща се между Испания и Франция, завършиха с човек по-малко, след като Жоел Жулиен бе изгонен в добавеното време за втори жълт картон. Това бе първа точка на сметката на Андора, която е на последно място в групата “K”. Латвия пък е на предпоследното място с 5 пункта. Англия е водач в групата с 15 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

  • 11 окт 2025 | 17:54
  • 8051
  • 1
Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

  • 11 окт 2025 | 15:51
  • 3017
  • 1
Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 2317
  • 2
Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

  • 11 окт 2025 | 15:20
  • 578
  • 0
Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

  • 11 окт 2025 | 14:55
  • 1085
  • 0
Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

Нападател на Борусия (Дортмунд) се контузи и бе освободен от националния отбор

  • 11 окт 2025 | 14:54
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 10204
  • 14
Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 17707
  • 11
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 28792
  • 13
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 45456
  • 98
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 32225
  • 91
Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

  • 11 окт 2025 | 17:54
  • 8051
  • 1