Андора поднесе изненада като гост на Латвия пред погледа на Кабаков

Андора поднесе изненадата и завърши наравно 2:2 като гост на Латвия в мач от световните квалификации на двата тима. Гостите излязоха напред с гол на Мойсес Сан Николас (33’), но домакините осъществиха пълен обрат с попадения на Дмитрийс Зеленковс (41’) и Владислав Гутковскис (55’). Българският рефер Георги Кабаков, който ръководеше срещата, отмени трето попадение в полза на домакините, преди Ян Оливейра възстанови равенството в 78-ата минута. Представителите на малката страна, намираща се между Испания и Франция, завършиха с човек по-малко, след като Жоел Жулиен бе изгонен в добавеното време за втори жълт картон. Това бе първа точка на сметката на Андора, която е на последно място в групата “K”. Латвия пък е на предпоследното място с 5 пункта. Англия е водач в групата с 15 точки.