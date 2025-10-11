Холанд се ядоса след пропуснати дузпи и наказа Израел с хеттрик

Националният отбор на Норвегия продължава перфектния си ход в световните квалификации, след като записа разгромен успех с 5:0 над гостуващия Израел. Шестата поредна победа на северняците в група „I“ на зона „Европа“ дойде след хеттрик на суперзвездата Ерлинг Холанд и два автогола на съперникови играчи.
Домакините можеха да поведат още в петата минута, тъй като получиха дузпа за нарушение на бившия халф на Лудогорец Дан Битон срещу Патрик Берг. Даниел Перец спаси изпълнението от бялата точка на Холанд, но заради престъпване на голлинията от вратаря дузпата трябваше да бъде пребита. При втория си опит нападателят смени посоката, но стражът отново отрази неговия изстрел.
Въпреки това в 18-ата минута норвежците успяха да вземат аванс, и то с помощта на автогол на Анан Халаили, който безуспешно се опита да изчисти с глава центриране на Александър Сьорлот. В 27-ата минута именно нападателят асистира на Холанд, който нахлу в наказателното поле и този път успя да се разпише с диагонален шут по земя.
Още в следващата минута преднината на Норвегия нарасна още повече след втори автогол, който определено беше по-нелеп от предишния. Антонио Нуса отне топката от Халаили и пробва пас, който беше пресечен от Елиазер Даса, след което Перец изби топката в тялото на Идан Нахмиас и така се стигна до куриозния автогол на защитника на Лудогорец.
През втората част Холанд отново привлече вниманието към себе си с нови два гола, с които оформи своя хеттрик. В 63-тата минута голмайсторът на Манчестър Сити се възползва от центриране на Нуса, за да отбележи своя гол номер 50 с екипа на родината си. В 72-рата минута комбинацията се повтори и така нападателят оформи крайното 5:0 с още един гол с глава след втората асистенция на крилото в двубоя. В 86-ата минута Холанд също можеше да се отчете с голов пас, но попадението на резервата Йорген Странд Ларсен не беше признато поради засада.
Така Норвегия остава убедителен лидер в групата с пълен актив от 18 точки и внушителната голова разлика от 29:3. Израел пък заема третата позиция със своите 3 пункта. По-късно днес е двубоят между Италия и Естония.
Снимки: Gettyimages