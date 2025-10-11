Йодегор може да отсъства около два месеца?

Бивш лекар на националния отбор на Норвегия разкри, че капитанът на Арсенал Мартин Йодегор може да бъде извън терените в продължение на няколко седмици. През миналата седмица халфът влезе в историята на Премиър лийг, след като стана първият играч, заменян през първото полувреме в три поредни мача като титуляр. Причината бе ранен проблем с коляното. От Арсенал не уточниха колко дълго се очаква контузията да задържи Йодегор извън игра. Той обаче беше освободен от лагера на националния отбор на Норвегия за предстоящите мачове срещу Израел и Нова Зеландия, тъй като клубът му се опитва да го предпази.

Бившият лекар на норвежкия национален отбор Ларс Енгебретсен коментира състоянието на плеймейкъра, който може да отсъства няколко месеца. Пред "Dagbladet" той заяви:

„Нямам информация какво точно е показал ядрено-магнитният резонанс, но въз основа на видеото от контузията може да става въпрос за увреждане на странична връзка. Ако травмата е такава, Йодегор рискува да отсъства между шест и осем седмици, но зависи от степента на увреждането. Може да е и по-сериозна контузия, може би на кръстни връзки. В такъв случай периодът извън терените може да бъде по-дълъг.“

Следващият мач на „артилеристите“ е кратко гостуване на Фулъм на 18 октомври, преди да се изправят срещу отбори като Атлетико Мадрид, Кристъл Палас, Брайтън и Бърнли.

Арсенал е начело в класирането с точка преднина пред Ливърпул, но загубата на Йодегор може сериозно да навреди на шансовете им за титлата преди серия от трудни мачове.

Снимки: Gettyimages