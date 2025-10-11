Български фенове на Фулъм се снимаха с Монтела

Една от най-приятните изненади за няколко фена на Фулъм от Варна бе срещата им с легендарния нападател на Рома и настоящ селекционер на Турция Винченцо Монтела.

Пропътували разстоянието от Варна до София, от ранни зори те изчакваха момента, в който Монтела ще се появи . Знаменитият левичар, известен с прякора си "малкия самолет" заради бурната си радост по време на отбелязан гол, чрез който имитираше самолет, остана изненадан от колоритните фенове, с които си направи и снимка за спомен.

С усмивка на лице Монтела си припомни и времето на сътрудничеството с тогавашния треньор Крис Коулман , когато бе преотстъпен под наем от Рома на Фулъм през 2007 година. За лондонският клуб като играч по това време изигра 15 мача и отбеляза 6 гола.