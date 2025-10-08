Джерард: Силното поколение на Англия не успя, защото беше съставено от егоистични неудачници

Силното поколение на Англия не е успяло да реализира потенциала си, защото водещите футболисти от него са били "егоистични неудачници", заяви бившият халф на Ливърпул и "трите лъва" Стивън Джерард. Основните играчи са създали неприятелска атмосфера в съблекалнята на английския национален отбор и не са можели да работят заедно като екип, категоричен е някогашният капитан на Ливърпул.

През първите 10 години на 21-ви век се очакваха големи успехи от Англия, като тогава играеха Джерард, Дейвид Бекъм, Пол Скоулс, Рио Фърдинанд и Франк Лампард, но тимът никога не премина четвъртфиналите на големите турнири.

"Всички бяхме егоистични неудачници. Гледам телевизията сега и виждам (Джейми) Карагър да седи до (Пол) Скоулс в това студио и те изглеждат сякаш са най-добри приятели от 20 години. Може би сега сме достатъчно зрели и затова сме по-близки. Тогава не можехме да изградим връзки като съотборници. Това явно се дължи на културата в Англия. Всички стояхме по стаите си твърде дълго време и не сме били приятелски настроени. Никога не се превърнахме в истински силен и добър отбор. Обичах да играя за Англия и се гордея с това. Наслаждавах се на тренировките", каза бившият капитан на Англия в подкаста на Рио Фърдинанд, цитиран отБТА.

Джерард заяви, че има незавършена работа като мениджър. Той е спряган да поеме Рейнджърс след уволнението на Ръсел Мартин. Англичанинът изведе "сините" до титлата в Шотландия през 2021 година, но след това имаше неуспешни периоди с Астън Вила в Англия и с Ал-Етифак в Саудитска Арабия.

"Една част от мен все още чувства, че има незавършена работа по отношение на желанието да се изправя пред още няколко вълнуващи предизвикателства", каза още Стивън Джерард.

