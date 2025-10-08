Популярни
Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

  • 8 окт 2025 | 14:43
  • 302
  • 0
Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

Капитанът на Англия Хари Кейн е пропуснал днешната тренировка на “трите лъва” заради леки проблеми с глезена. Нападателят на Байерн (Мюнхен) и бранителят на Байер (Леверкузен) Джаръл Куанса са имали отделни занимания на закрито.

Кейн започна по впечатляващ начин този сезон и отбеляза 18 гола в 10 мача за Байерн. Той бе заменен пет минути преди края на мача с Айнтрахт (Франкфурт), но въпреки това се присъедини към лагера на националния отбор. Той обаче по всяка вероятност няма да играе в контролата с Уелс, но има шанс да бъде на линия за световната квалификация с Латвия в Рига.

Най-вероятно в отсъствието на Кейн на върха на атаката ще започне нападателя на Астън Вила Оли Уоткинс. Възможно е в тази роля да бъде използван и Маркъс Рашфорд, който се представя добре в Барселона от началото на сезона.

