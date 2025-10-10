Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации в зона "Европа" навлизат във все по-важна фаза. И тази вечер ще станем свидетели на поредната порция интересни сблъсъци. Ще се изиграят осем мача от четири групи.

Денят започва с ранен сблъсък от група "J" между Казахстан и Лихтенщайн. Това е мач между аутсайдерите в групата, но все пак евентуален успех на домакините ще запази поне теоритични шансове да се бори за челните места.

В тази група ще се изиграе и още един мач, който изглежда доста по-важен за развитието на битката за класиране на Мондиала. Един срещу друг застават Белгия и Северна Македония. Двата тима са съответно втори и първи във временното класиране, като ги дели само една точка. Това означава, че ни очаква повече от вълнуващ двубой.

Важен мач предстои за Германия в група "А". Бундестимът приема аутсайдера Люксембург и е длъжен да запише победа, а ако е възможно и с по-голяма разлика. Възпитаниците на Юлиан Нагелсман имат да наваксват с точките след загубата от Словакия в първия кръг и няма право на повече грешки.

В другия мач в групата също ще е интересно. Северна Ирландия приема лидера Словакия. За домакините е важно да запишат победа, която да запази надеждите им за класиране на Мондиала. За гостите обаче победата е не по-малко важна и с нови три точки словаците ще се откъснат в класирането и ще дадат сериозна заявка за участие на световното.

Доста заплетена изглежда и група "В", където също предстоят важни срещи. Швеция приема Швейцария в мач, който може да реши съдбата на "тре кронур". Евентуална загуба до голяма степен ще сложи край на надеждите им за класиране на Световното. За "кръстоносците" пък нов успех ще ги доближи сериозно до голямата цел.

В другия мач Косово приема Словения. Разликата между двата тима е само две точки, като успе на домакините ще ги затвърди на второто място, докато победа за гостите ще ги изведе пред днешния им опонент.

В група "D" Франция приема аутсайдера Азербайджан и ще търси трета поредна победа, с която още да се откъсне на върха.

Междувременно Исландия приема Украйна в среща с огромно значение в битката за второто място. "Викингите" имат две точки преднина и са в по-добра позиция преди началото на двубоя.