Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
Крило поведе Казахстан към убедителна победа над Лихтенщайн

  • 10 окт 2025 | 18:55
  • 191
  • 0
Крило поведе Казахстан към убедителна победа над Лихтенщайн

Националният отбор на Казахстан записа втората си победа в настоящите световни квалификации, след като спечели с убедителното 4:0 като домакин на Лихтенщайн. Единственият друг успех на тима в този квалификационен цикъл беше с 2:0 при визитата му на същия съперник.

В герой за Казахстан в днешния мач се превърна 22-годишният Галимжан Кенжебек, който впечатли с два прекрасни гола и една добра асистенция. Неговото шоу започна в 26-ата минута, когато той се разписа с чудесен шут от голямо разстояние. Две минути по-късно именно крилото проби в наказателното поле откъм левия фланг и пусна пас към Бактийор Зайнутдинов, който прати топката в мрежата.

В 42-рата минута Йенс Хофер можеше да върне едно попадение за гостите, но Алибек Касим изчисти топката от голлинията след неговия удар. Така се стигна до 59-ата минута, когато Кенжебек отново блесна, след като беше точен с нов страхотен изстрел от трудна позиция. Крайният резултат пък беше оформен в 81-вата минута, когато Касим вкара своя гол с шут по земя след изпълнение на корнер.

Така Казахстан се затвърди на четвъртата позиция в група “J”, събирайки 6 точки, а Лихтенщайн остана на последното пето място без актив до момента и с голова разлика 0:22 след шест изиграни мача. По-късно днес Белгия и Северна Македония ще спорят за първата позиция в мача помежду си в Гент.

Снимки: Gettyimages

