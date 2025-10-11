Косово и Словения направиха нежелано реми

Отборите на Косово и Словения не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от група "В" на световните квалификации. Двубоят приключи и без голове - 0:0, но това едва ли бе най-желаният резултат и от двата тима, които така до голяма степен загубиха шансове за първото място в групата и ще спорят за втората позиция.

Гостите повече могат да съжаляват, че не си тръгнаха с трите точки. Те повече владееха инициатовата и създадоха по-интересните положения за гол.

Бенямин Шешко на няколко пъти имаше шанс да обстрелва вратата на съперника, но така и не успя да се разпише, а добри шансове пропиляха и Жан Випотник и Ваня Дъркушич.

В крайна сметка мачът остана без голове, като така Косово остава на 2-рото място с 4 точки. Словения пък е на 3-тата позиция в групата с 2 точки. Лидер е Швейцария с пълен актив от 9 точки.