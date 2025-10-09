Дългоочакваното решение по грандиозното дело срещу Манчестър Сити се очаква още този месец

Популярни
Дългоочакваното решение по делото, свързано със 115-те обвинения във финансови нарушения от страна на Манчестър Сити, се очаква да излезе още през този месец, твърди “Индипендънт”. Изслушването, което продължи 12 седмици, започна още през септември 2024-та, но досега независимата комисия все още не е излязла с окончателното си решение. Първоначално се очакваше това да се случи още през март.

Обвиненията обхващат периода между 2009-а и 2018-а и се отнасят до предполагаеми нарушения на финансовите правила и непълно предоставяне на информация. Първоначално те бяха 115, а после дори набъбнаха до около 130 поради объркване на някои от правилата за определени сезони. Клубът поддържаше своята невинност по всички обвинения през целия процес.

Ако “гражданите” бъдат признати за виновни, ги очакват тежки санкции, вариращи от отнемане на точки до изваждане от елита.

Дори решението да бъде оповестено през следващите седмици, е възможно още година след това да не произлезе нищо от него, защото процедурите около евентуалните обжалвания ще проточат още повече целия процес.

